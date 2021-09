Home Rubato Das Buch der Sterne.

Seine Oper Das Traumfresserchen wurde an der Wiener Staatsoper über 300 Mal gezeigt: der deutsche Komponist Wilfried Hiller kommt heute aus München live zu Besuch! Mit im Gepäck hat er ein neues Album, das gleich in mehreren Hinsichten Grenzen überschreitet. Das Buch der Sterne vertont die 88 Sternbilder, die am Himmel zu sehen sind: also die astronomischen Gruppierungen der Sterne, die von Menschen mit poetischen Namen wie Corona Borealis oder Perseus et Andromeda benannt wurden. 70 dieser Sternbilder gibt es neu auf BlueRay aufgenommen von der Pianistin Tanja Huppert zu erleben. Der Klang wurde durch eine neue Aufnahmetechnik festgehalten, die sich zuvor auch Anne-Sophie Mutter und Domorganist Konstantin Reymaier zunutze gemacht haben. Tanja Huppert ist im Studio zu Gast und erzählt darüber. Entdecken Sie den Sternenhimmel!

Fotokredit: (c) Astrid Ackermann