Home Perspektiven Sommergespräche „Das Christentum ist die am meisten verfolgte Religion der Welt“.

Thomas Heine-Geldern war jahrelang in Vorständen und Aufsichtsräten, vor allem der Papierindustrie tätig. Seit zwei Jahren ist er geschäftsführender internationaler Präsident des Hilfswerks Kirche in Not. Dieses setzt sich für Religionsfreiheit weltweit ein und kämpft gegen Verfolgung und Diskriminierung. Im Sommergespräch auf „radio klassik Stephansdom“ mit Stefan Hauser kommt er auf Hotspots der Hilfe zu sprechen.

Kirche in Not