Der jung verstorbene Komponist Franz Schubert als Operettenstar? Ein musikalisches Potpourri bekannter Schubert-Melodien und eine kitschig-romantische Liebeshandlung machten es 1916 im „Dreimäderlhaus“ möglich. Heinrich Berté sorgte für das gelungene Arrangement, die Vorlage für die Handlung lieferte der populäre Roman „Schwammerl“ von Rudolf Hans Bartsch.

Schubert (Peter Minich) befindet sich inmitten dreier Mäderln, wovon es ihm die Jüngste, das Hannerl, besonders angetan hat. Wird er sie am Ende bekommen oder entscheidet sie sich doch für seinen Freund Baron von Schober (Ernst Schütz)? Das Orchester des Theaters an der Wien wird geleitet von Rudolf Bibl, in weiteren Rollen sind Heinz Holecek als Johann Michael Vogl und Wolfgang Schellenberg als Moritz von Schwind zu hören.