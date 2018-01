Home Operettenfenster Das Dreimäderlhaus.

Hat der Wahl-Perchtoldsdorfer Heinrich Berté mit seinem „Dreimäderlhaus“ zu tief in die Kitschkiste gegriffen? Oder ist sein 1916 uraufgeführtes Potpourri berühmter Schubertscher Melodien doch eine, wenn auch stark verklärte, Hommage an den wienerischsten aller Komponisten? Es treten jede Menge Publikumslieblinge pro Berté ein: Peter Minich als Franz Schubert, Renate Holm (Hannerl), Elisabeth Sobota (Hederl), Ernst Schütz (Baron von Schober), Wolfgang Schellenberg und Heinz Holecek (als Schubert-Freunde Moritz von Schwind und Johann Michael Vogl) genauso wie das Orchester des Theaters an der Wien unter Operetten-Maestro Rudolf Bibl.