In der 1916 komponierten Operette „Das Dreimäderlhaus“ von Heinrich Berté geht es biedermeierlich-gemütlich zu. Nur einer scheint im Wien der 1820er Jahre so gar nicht glücklich zu sein: der junge Komponist Franz Schubert (Peter Minich). Er hat sich in die Jüngste aus dem Dreimäderlhaus, in das süße Hannerl verliebt, doch mag diese nicht den lustigen Baron von Schober (Ernst Schütz) viel lieber als ihn? Statt sich seiner Angebeteten nun zu erklären, tut Schubert das, was er am Besten kann: er komponiert und lässt sein Herz durch die Musik sprechen. Aber ob Hannerl ihn auf diese Weise versteht? Die Schubert-Freunde Johann Michael Vogl (Heinz Holecek) und Moritz von Schwind (Wolfgang Schellenberg) sowie das Orchester des Theaters an der Wien unter der Leitung von Rudolf Bibl halten dem schüchternen Helden jedenfalls die Daumen.