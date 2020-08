Home Perspektiven Kulturausflüge Das „Dritte Mann Museum“

Der Filmklassiker „Der Dritte Mann“ führt uns ins Wien der Besatzungszeit. Die Stadt liegt in Trümmern und moralisch am Boden. Amerikaner, Russen, Engländer und Franzosen teilten die Stadt in vier Zonen. Innerhalb der Ringstraße gibt es eine fünfte Zone, wo die fremden Mächte abwechselnd das Sagen haben. Das war ideal für Gangster wie Harry Lime, die Hauptfigur des Films, gespielt von Orson Welles. Bei einer Verfolgungsjagd im weitverzweigten Wiener Kanalsystem wird er schließlich erschossen.

„Der Dritte Mann“ ist eine britische Produktion, gedreht 1948 im zerbombten Wien, und ein Welterfolg. Nur in Österreich, wo der Film 1950 Premiere hatte, war man nicht begeistert. Warum? Liegt es an der deutschen Synchronisation, oder daran, dass die Wienerinnen und Wiener das Elend ihrer Zeit nicht sehen wollten?

Das private Dritte Mann Museum nahe dem Naschmarkt ist seit vielen Jahren ein Tourismusmagnet für internationale Gäste. Es ist ein Filmmuseum und zugleich ein Museum der Geschichte Wiens. Gezeigt werden unzählige Originale von der Zither des Anton Karas, der für die Filmmusik das berühmte Harry-Lime-Thema gespielt hat, bis zu Bildern eines privaten Fotografen, der unsere Stadt in den Tagen der Befreiung rund um den 11. April 1945 festgehalten hat.

Für radio klassik führen die beiden Museumsmacher Karin Höfler und Gerhard Strassgschwandtner durch ihre Ausstellung. Sie erklären die Hintergründe zum Film und geben Einblick in die Tiefen Wiens und seiner Geschichte.

Ein radio klassik-Kulturausflug gestaltet von Stefanie Jeller.

Mittwoch, 26. August 2020, 17.30-17.55 Uhr.

Link:

http://www.3mpc.net/

Geöffnet samstags von 14.00-18.00 Uhr,

private Führungen nach Vereinbarung.