Das Ende einer langen Karriere.

Dieser Tage wurde bekannt, dass Edita Gruberova ihre Karriere beenden wird. Mehr als 50 Jahre lang stand die 73-Jährige auf der Opernbühne. An der Wiener Staatsoper debütierte sie 1970 in Mozarts Zauberflöte als Königin der Nacht. Ihr internationaler Durchbruch gelang 1976 in der Rolle der Zerbinetta in Ariadne auf Naxos von Richard Strauss. Marion Eigl präsentiert einen Streizug durch Gruberovas schönste Aufnahmen.

(c) APA / Herbert Pfarrhofer