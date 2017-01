Home Operettenfenster Das Fürstenkind.

„Das Fürstenkind“ konnte trotz prächtiger Melodien des Operettengenies Franz Lehár nie an seine Erfolge wie „Die lustige Witwe“ und „Der Graf von Luxemburg“ anschließen – Dirigent Ulf Schirmer nimmt sich dennoch wie ein fürsorglicher Vater des Fürstenkindes an und entführt den Chor des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester nach Griechenland, wo Prinzessin Photini (Chen Reiss) lebt. Die Tochter eines griechischen Fürsten ahnt nicht, dass ihr Vater ein Doppelleben führt und als berüchtigter Räuberhauptmann die Athener Umgebung in Angst und Schrecken versetzt. Wie der Zufall es will, verliebt sich Photini nun genau in jenen amerikanischen Offizier (Ralf Simon), der dem Räuberhauptmann den Kampf ansagt. Und nein, dieser ahnt nicht, dass es sich dabei um seinen zukünftigen Schwiegervater handelt…