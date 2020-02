Home Startseite Das Horn ruht sich gar nicht aus…

„Das Horn, das Horn, das ruht sich aus.“ Heißt es in einem beliebten Kinderlied über die Instrumente des Orchesters. Bei einem Blick auf das Programm der Wiener Symphoniker kann man diesen Satz bzw. diese Liedstrophe allerdings nicht wirklich nachvollziehen, stehen doch in den nächsten Tagen u.a. Antonín Dvořáks große Neunte und auch die neunte Symphonie von Dmitri Schostakowitsch auf dem Spielplan. Werke, die der Horngruppe viel abverlangen aber auch viel Spaß bereiten, wie Symphoniker-Hornist Gergely Sugár erzählt. Dazu spricht er über das bevorstehende Gründungskonzert seines neuen Anna Rothschild Ensembles Wien am 17. März und seine große Leidenschaft für zeitgenössische Musik – „denn irgendwann war bekanntlich jede Musik zeitgenössisch!“