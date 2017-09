Home Angerichtet Das Ilona Stüberl.

Einen Kurzurlaub in Ungarn kann man unweit vom Wiener Stephansplatz kulinarisch erleben: das Ilona Stüberl lockt dort mit rustikal- gemütlichem Ambiente und original ungarischer Küche. 6o Jahre lang gibt es das Traditionsunternehmen bereits, Inhaberin Maria Fodor übernahm es von ihrer Familie und führt das Restaurant mit Leib und Seele. Ob das Gulasch dort so gut schmeckt wie die eingeheimsten Preise es versprechen, ob ein Sopron Bier auch wirklich dazu passt und was alles in einer Ilona-Palatschinke drin ist, die Antworten auf diese Fragen holte sich Arabella Fenyves. Erfahren Sie mehr über ein nostalgische Stüberl im Herzen Wiens.

Ilona Stüberl

Bräunerstrasse 2

1010 Wien

ilonastueberl.at