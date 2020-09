Home Rubato Das Karajan Quiz.

Herbert von Karajan: eine Fixgröße am Klassikhimmel. Seine Sternstunden erfreuten das Publikum jahrzehntelang, den Nachgeborenen bleiben die wirklich zahlreichen und wegweisenden Aufnahmen. Was wissen SIE über ihn? Philip Jenkins, Verfasser des #Karajanist Community Letter, herausgegeben vom Eliette und Herbert von Karajan Institut in Salzburg, plaudert mit mir über große Momente des Meisters. Und wir stellen Ihnen da einige Fragen, die mit Zeitdruck beantwortet werden wollen! Zu gewinnen gibt es eine Sonderedition der Osterfestspiele und des Karajan Insituts: Schostakowitsch Symphonie Nr 10 mit der Staatskapelle Dresden.

Spielen Sie mit! Ich freue mich auf Sie!

Ihre Arabella Fenyves

Karajan für alle: Hier geht’s zum Newsletter

Video: Der langjährige Konzertmeister der Wiener Philharmoniker Reiner Küchl im Gespräch mit Pia Bernauer.