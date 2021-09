Home Perspektiven Das königliche Spiel.

Es ist das populärste Spiel auf dem Europäischen Kontinent und wird auch in anderen Weltgegenden gern gespielt: Schach. In Büchern, Filmen und Serien (Das Damengambit) boomt das Schachspiel derzeit wie schon lange nicht mehr. Woher kommt die Begeisterung für Schach, wo liegen die Ursprünge des „königlichen Spiels“ und wo zeigt Wien sein schwarz-weiß-kariertes Gesicht?

Wir treffen Veronika Exler, zweifache österreichische Schach-Staatsmeisterin und Internationaler Meister (!) der Frauen, den Schachhistoriker Michael Ehn und die Gründerin von Chess Unlimited, Kineke Mulder.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Kinotipp:

Am 29.9. startet in den Kinos eine packende Neuverfilmung von Stefan Zweigs Schachnovelle (Regie Philipp Stölzl). Als Dr. B. (im Film Josef Bartok) brilliert Oliver Masucci, seine Wandlung vom weltgewandten, lebenslustigen Anwalt zum gebrochenen Überlebenden der Isolationshaft berührt. An seiner Seite spielen überzeugend Birgit Minichmayr, Albrecht Schuch, Andreas Lust u.a.. Sehenswert!