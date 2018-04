Home Operettenfenster Das Land des Lächelns.

So stellte man sich 1929 also China in Wien vor: Franz Lehár wartet in seinem „Land des Lächelns“ mit unglücklichen Liebesgeschichten zwischen den Welten sowie jeder Menge Exotismen auf. Zeitlosen Genuss garantieren die Publikumslieblinge Elisabeth Schwarzkopf als Lisa von Lichtenfels, Nicolai Gedda als Prinz Sou-Chong und Erich Kunz als Gustav von Pottenstein. Otto Ackermann verleitet das Philharmonia Orchestra und den Chor zu einer besonders schmachtenden Version des Operettenklassikers. In weiteren Rollen Emmy Loose (Mi), Otakar Kraus (Tschang) und Felix Kent (Fu-Li).