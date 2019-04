Home Operette in Mörbisch Das Land des Lächelns.

Am 11. Juli hat Franz Lehárs Operette Das Land des Lächelns Premiere auf der Seebühne der Seefestspiele Mörbisch. Für die neue Textfassung des Buches von Ludwig Herzer und Fritz Löhner-Beda nach Viktor Léon hat der Künstlerische Direktor Peter Edelmann den Theater-Tausendsassa Gernot Kranner engagiert. Er wird auch als Sekretär Fu Li auf der Bühne stehen. Musikchefin Ursula Magnes hat beide Künstler zum Gespräch über die diesjährige Mörbisch-Produktion gebeten und nachgefragt, was man von Franz Lehár in puncto Unterhaltung, die vielen gefällt, lernen kann und was es bedeutet, Dialoge ins heute zu hieven.

