Das Land des Lächelns.

Nach der Zauberflötenpremiere in St. Margarethen am Mittwoch hat am Donnerstag nun auch das zweite große Burgenländische Openairfestival seine Pforten geöffnet. In Mörbisch steht in diesem Sommer Franz Lehárs Operette „Das Land des Lächelns“ auf dem Programm. Michael Gmasz war dabei.