Das Phänomen André Rieu

Am 17. Juni 2017 gibt sich der niederländische Walzerkönig André Rieu wieder die Ehre und gastiert in Wien. Im Gespräch mit Christoph Wellner erzählt er über seine Geige, seine Faszination für Wien, seine Liebe zu Johann Strauß und über einen Walzer von Schostakowitsch, der seine Karriere so richtig in Schwung gebracht hat.

Zu hören gibt es neben dem Donauwalzer das Vilja-Lied, die Meditation aus „Thais“, die Cavatina aus dem „Deer Hunter“, Memory aus „Cats“ und Solveigs Lied aus der „Peer Gynt-Suite“.