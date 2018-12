Home Operettenfenster Das Spitzentuch der Königin.

Die Walzerklänge dieser Strauß-Operette täuschen ein wenig über den Ort der Handlung hinweg – diese spielt nämlich nicht im Wien des 19. Jahrhunderts, sondern in Lissabon um 1580. Hier regiert Premierminister Graf Villalobos (Hardy Brachmann) als Vormund des jungen Königs von Portugal (Hosenrolle: Nadja Stefanoff) und möchte diesen nicht nur dauerhaft vom Thron, sondern auch von der Königin fernhalten. Zum Glück glauben die Königin (Jessica Glatte), deren Vertraute Donna Irene (Elke Kottmair) und der berühmte Dichter Cervantes (Ralf Simon) an die Regierungstüchtigkeit des Königs und stellen sich auf dessen Seite. Startschuss für ein wildes Gerangel um den Thron und um die Liebe zwischen König und Königin. Ernst Theis leitet Chor und Orchester der Staatsoperette Dresden mit Spitzenhandschuhen.

Und sollten Ihnen einige Melodien aus diesem Operettenausschnitt bekannt vorkommen: Johann Strauß verarbeitete Motive aus Das Spitzentuch der Königin in seinem Walzer Rosen aus dem Süden…