Am 20. April jährt sich der Todestag von Carl Loewe zum 150. Mal. Als Komponist verbindet man Loewe vorwiegend mit seinen ca. 400 Balladen, worunter der Erlkönig, Der Wirtin Töchterlein oder der Zauberlehrling nach wie vor Berühmtheit genießen. Daneben finden sich in seinem Oeuvre jedoch u.a. auch 6 Opern, 2 Sinfonien, 2 Klavierkonzerte und Passionsmusiken sowie Oratorien. Das Sühnopfer des neuen Bundes ist jetzt neu auf CD verfügbar.

Beim Thema Passion und Oratorium sind es vorwiegend die barocken Meister wie Bach, Händel und Telemann, die einem in den Sinn kommen. Seit ihrer Renaissance durch Mendelssohn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelten diese Meisterwerke als Inbegriff der Musik für die Zeit um Ostern. Dass jedoch auch gerade zu jener Zeit, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, spannende Kompositionen auf diesem Gebiet entstanden sind, erfährt man als Musikliebhaber oft erst über CD-Neuveröffentlichungen, wie unsere CD der Woche. Das Sühnopfer des neuen Bundes von Carl Loewe, entstanden 1847 auf einen Text von Wilhelm Telschow in Stettin, während Loewes langer Zeit als städtischer Musikdirektor ebendort.

Im Wechsel aus Bilbelstellen, Chorälen und freier Dichtung reicht der erste Teil von Jesu Besuch bei Simon von Bethanien bis zum letzten Abendmahl. Der zweite Teil schildert die Vorgänge vom Garten Gethsemane bis zu Jesu Veruteilung. Der dritte und letzte Teil schließlich beschreibt den Kreuzweg, die Kreuzigung und die Grablegung. Die barocken Vorbilder, im speziellen Bach und Händel, verleugnet Carl Loewe in diesem Werk nicht, findet jedoch auch seine eigene Tonsprache, vor allem in den vielen rezitativischen Stellen und den Ariosi. Thomas Gropper hat mit seinen Arcis-Vocalisten München und L’Arpa Festante sowie einem Solistenensemble mit Monika Mauch, Ulrike Malotta, Georg Poplutz und Andreas Burkhart eine spannende Aufnahme vorgelegt, die ganz dem „einfachen“ und dem Volk zugänglichen Charakter dieses Werkes entspricht. Eine spannende Repertoireerweiterung zum Thema Passionsmusiken! (mg)