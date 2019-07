Home Perspektiven Sommergespräche „Das tun, was wir predigen“.

Hat unsere Umwelt Zukunft?

Als Kind begleitete Verena Winiwarter ihren Vater, einen Geologen, zu Ausgrabungen von Gesteinsschichten, die 65 Millionen Jahre alt waren. Damals hat sie eines gelernt: Demut vor dem Leben. Heute gräbt sie selbst in der Vergangenheit: Die Professorin an der Universität für Bodenkultur in Wien ist Österreichs einzige Umwelthistorikerin. Sie erforscht die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Natur. Der Blick auf die Vergangenheit soll auch eine Frage an die Zukunft beantworten: Was können wir tun, um unsere Umwelt zu schützen?

Eine Sendung von Gerlinde Petric-Wallner.

Fotocredit: Pilo Pichler

