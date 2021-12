Home AufgeMUKt! Das Verschwinden des Archivs.

Was steckt hinter dem Kriterium „archivwürdig“? Wie kann eine zeitgenössische Form von Archiv ausschauen? Und wie entkomme ich gar dem Archiv? Diesen Fragen geht das künstlerische Forschungsprojekt Das Verschwinden des Archivs. Dismantling the Archive – The Art of Disappearance nach. Verankert ist es am Institut für Germanistik der Uni Wien und an der MUK. Teil des Projekts ist auch die Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen, die derzeit das Archiv des Theater- und Kunstkollektivs Fritzpunkt bearbeitet, das das mehr als 10 000 Seiten umfassende Werk der österreichischen Autorin Marianne Fritz ins Zentrum seiner künstlerischen Tätigkeiten stellte. Fred Büchel und Alexander Mairhofer, zwei Agentur-Vertreter, sind bei Marion Eigl zu Gast.