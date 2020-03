Home Aktuell Das Virus und Wir.

Es gibt sie noch: die gute Nachricht.

Es ist doch erstaunlich, wie sehr so ein kleines, unsichtbares Virus namens Corona unseren Alltag in kürzester Zeit verändern kann. Doch die Frage ist: Wie wird die Welt danach aussehen? Wie werden wir uns, wie wird sich die Gesellschaft verändert haben? Können wir – trotz all der Ängste, Verluste, Existenzbedrohungen und Unsicherheiten – auch etwas lernen aus dieser Krise? Ja kann unsere Welt gar eine bessere werden?

So manches lässt hoffen. Zum Beispiel dieser Zettel, der seit Mitte März im Eingangsbereich unseres Hauses hängt. Gleich neben den Postkästen. In großen Buchstaben, mit Hand geschrieben, ist dort zu lesen: „Wenn jemand Hilfe braucht, bitte melden!“ Corona entfernt uns alle voneinander – und bringt uns doch auch wieder näher zusammen.

Wir wollen in den kommenden Wochen noch genauer hinsehen – und in einer eigenen kleinen Serie gute Taten unserer Mitmenschen sammeln und würdigen. Und all den vielen stillen Alltagsheldinnen und -helden eine Stimme geben.



Eine Sendereihe von Gerlinde Petric-Wallner.

Nachhören:



Mittwoch, 25. März 2020

LeO hilft.

Donnerstag, 26. März 2020

Eine Bäuerin und ihr Kleinstlieferservice.



Freitag, 27. März 2020

Alleinerziehende.