Eintauchen in die schöne, bunte, weite Welt der Weihnachtsmusik.

In der Rubato-Weihnachtspause öffnen wir das Weihnachtsfenster. Gefüllt mit weihnachtlicher Musik aus nah und fern, aus Nord und Süd, aus vergangener und aktueller Zeit. Mit Stars und stillen Entdeckungen. radio klassik Stephansdom spielt Weihnachtsmusik, wenn Weihnachten ist … So was!

Wir starten am 27. Dezember, um 11 Uhr. Eine Weihnachtsgeschichte mit Fritz Wunderlich! [mehr]

(c) Deutsche Grammophon