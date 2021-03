Home Spezial Das WENIGE, das so wertvoll ist – Thementag zum REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf.

Im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf steht das gesunde Wohlbefinden des Menschen im Mittelpunkt. Die Rückbesinnung auf natürliche Heilmethoden, der Wirkung von Heilmoor, prickelndem Heilwasser und Thermalwasser spielt an diesem Ort seit Jahrhunderten eine große Rolle. Die Rückbesinnung auf einen gesunden Lebensstil gelingt an diesem Ort aber auch durch Begleitung eines kompetenten Teams an Therapeuten und Medizinern.

Die Möglichkeiten in diesem Wohlfühl-Resort sind vielfältig und reichen von dreiwöchigen medizinischen Gesundheitsprogrammen in den REDUCE KURHOTELS bis hin zu erfrischenden Wellness- oder Thermentagen in den beiden 4*Superiorhotels Reduce Hotel Thermal und Reduce Hotel Vital.

Stefan Hauser berichtet am Mittwoch, 7. April von 8 bis 18 Uhr auf radio klassik Stephansdom mit vielen Beiträgen über die Vielfalt der Möglichkeiten im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf. Der Bogen spannt sich von der Historie des Ortes, über die Entstehung und Entwicklung der Heilmethoden. Tipps zur Gesundheitsprävention und vieles mehr.

Von 11 bis 12 Uhr gibt es am 7. April auch ein Rubato-Spezial dazu.

Gesprächspartner des REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf im Thementag:

Dr. Tobias Conrad, Kurärztlicher Leiter; Andreas Leitner, Geschäftsführer; Theresa Mayer, Physiotherapeutin; Peter Leirer, Sportwissenschafter; Thomas Zink, Küchenchef, Alexandra Klucsarits, Marketing