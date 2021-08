Home Perspektiven Das Ziel ist globale Nachhaltigkeit.

Ille C. Gebeshuber forscht auf dem Gebiet der Nanotechnologie und Bionik. 2017 wurde sie als „Österreicher des Jahres“ in der Kategorie „Forschung“ ausgezeichnet. In der Sendung von Stefan Hauser spricht sie über Naturwissenschaft und Glaube. Gebeshuber ist seit kurzem auch neue Vorsitzende des Akademiker/innen-Verbands Wien.

Eine Sendung im Rahmen der christlichen Schöpfungszeit.

Gebeshuber referiert am 6. Oktober bei den Theologischen Kursen Wien.