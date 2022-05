Interpreten: Les Cris de Paris

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020944059

Köstritzer Schwarzbier gefällig? Der bedeutende deutsche Komponist Heinrich Schütz wurde 1585 in Köstritz geboren. Köstritz nördlich vom thüringischen Gera gelegen. Gedacht wird heuer des 450. Todestages von Heinrich Schütz, der das Musikleben seiner Zeit als Dresdner Hofkapellmeister wie kein Zweiter prägte. Das französische Chorkollektiv Les Cris de Paris hat sich mit den Psalmen Davids und weiteren Vokalwerken von Heinrich Schütz auseinandergesetzt. Wie stets bei diesem Ensemble allumfassend und im Sinne der Kunst, die die Fülle des Lebens feiert, findet Musikchefin Ursula Magnes.

Die Gesamtaufnahme aller Werke von Heinrich Schütz durch Hans-Christoph Rademann mit dem Dresdner Kammerchor ist zweifellos ein Meilenstein. Die Franzosen Les Cris de Paris beleuchten unter dem Titel „David & Salomon“ die zwei Reisen von Heinrich Schütz nach Venedig, wo er die Kunst des alten Giovanni Gabrieli kennenlernte und bei der zweiten Reise das Neue eines Claudio Monteverdi mit nach Hause, an den Dresdner Hof brachte. Ensembleleiter Geoffroy Jourdain nimmt sich die Freiheit die Sinnlichkeit der deutschen wie lateinischen Texte ad libitum zu instrumentieren, was die Aufnahme zu einem echten sinnlich räumlichen Erlebnis macht. Es sind die Psalmen Davids in der Übersetzung Luthers einerseits und das Hohelied Salomonis auf Latein andererseits. Beide Sprachen hatte Heinrich Schütz ebenso im Ohr wie in seiner schöpferischen Feder.

Wer erfahren und hören möchte, warum für nicht wenige Menschen das Werk von Heinrich Schütz reizvoller als jenes von Johann Sebastian Bach ist, hat mit dieser Aufnahme einen echten Joker bei der Hand. Eine Reise von Dresden nach Venedig über Paris wieder zurück nach Dresden. Aufgenommen bezeichnenderweise in der Église protestante unie du Saint-Esprit in Paris. (um)