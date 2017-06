Home Rubato Debussy an der Wiener Staatsoper.

Im Bild sehen Sie Regisseur Marco Arturo Marelli, der aktuell an der Wiener Staatsoper Claude Debussys Pelléas et Mélisande inszeniert. Premiere ist am Sonntag. Bernarda Fink (Hausdebüt als Geneviève) und Maria Nazarova (in der Rolle des Yniold) haben Marion Eigl erzählt, wie glücklich sie mit dem Regiekonzept und dieser Produktion an sich sind. Ja, es wird Wasser auf der Bühne geben…

Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Alain Altinolgu. Olga Bezsmertna singt die Mélisande, Adrian Eröd den Pelléas und Simon Keenlyside ist als Golaud zu erleben.

© Michael Pöhn