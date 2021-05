Home Impuls für den Tag Impuls für den Tag mit Dechant Stefan Reuffurth

Impuls für den Tag – mit Dechant Stefan Reuffurth

P. Stefan Reuffurth ist Dechant des Stadtdekanats 13 und Pfarrer der Gemeinde „Zum Guten Hirten“ sowie Pfarrmoderator der Pfarren Unter St. Veit und St. Hemma.

Woche 10. bis 15. Mai 2021

Montag bis Freitag: Allegro Magazin zwischen 6.30 und 7.00 Uhr

Samstag: Allegro Magazin zwischen 7.30 und 8.00 Uhr

Beistand, Wahrheit und unbekannter Gott

In dieser Woche feiern wir Christi Himmelfahrt. Die Tagesevangelien (Joh 15-16) geben uns Jesu Abschiedsrede wider, quasi eine Grundsatzrede, die er im Abendmahlsaal gehalten hat. Jesus kündigt an, dass er zum Vater gehen und einen „Beistand“ senden wird, den „Geist der Wahrheit„. Diesem Geist spüren wir inmitten unserer von „fake news“-Vorwürfen geprägten Zeit nach. Am Mittwoch folgen wir Paulus nach Athen (Apg 17-18), direkt vor den Alter mit der Aufschrift „Einem unbekannten Gott“. Zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag teilt Kardinal Christoph Schönborn seine Gedanken mit uns.

Montag, 10. Mai 2021

Der Geist der Wahrheit.

(Joh 15, 26- 16,4a)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 11. Mai 2021

Wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen.

(Joh 16, 5 – 11)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Mittwoch, 12. Mai 2021

Einem unbekannten Gott.

(Apg 17, 15.22 – 18, 1)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Donnerstag, 13. Mai 2021

Christi Himmelfahrt

Freitag, 14. Mai 2021

Ich werde euch wiedersehen; dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude.

(Joh 16, 20-23a)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Samstag, 15. Mai 2021

Bittet, und ihr werdet empfangen.

(Joh 16, 23b-28)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Die Impulse der vergangenen Wochen finden Sie hier.