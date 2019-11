Home Rubato Dem lieben Gott gewidmet.

Zwei Abende gab das Pittsburgh Symphony Orchestra kürzlich im Wiener Musikverein: der österreichische Dirigent Manfred Honeck machte auf der Konzerttournee „daheim“ in Wien Station. Und bot zwei sehr unterschiedliche Programme: am ersten Abend erklang ein ihm gewidmetes zeitgenössisches Stück namens Resurrexit, danach Mozart mit Igor Levit, und schliesslich die Schostakovitsch Fünfte, für deren Aufnahme zwei Grammys verliehen wurden. Am 1. November, zu Allerheiligen, stand dann die Auseinandersetzung mit Himmel und Hölle im Mittelpunkt. Anton Bruckners geistliches Vokalwerk Te Deum folgte auf die 9. Symphonie, die Honeck aktuell als Einspielung auf den Markt gebracht hat. Sie ist „dem lieben Gott gewidmet“. Dieses starke Werk voller Gegensätze hat sich der Dirigent genauestens angesehen und neue Ansätze für die Interpretation entwickelt. Hören Sie, was er entdeckt hat– sowohl in seinen eigenen Worten, als auch in musikalischen Beispielen aus der Symphonie!