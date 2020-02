Home Rubato Demokratie & Jazz.

Was haben Demokratie und Jazzmusik miteinander zu tun? Nun, im Fall von der Geschichte des Landes Südafrika, vieles. Seit 25 Jahren ist Südafrika eine Demokratie. Und seit 25 Jahren floriert dort die Jazzmusik. Seitdem die staatlich festgelegte sogenannte Rassentrennung aufgehoben wurde, haben sich viele Musizierende dieses Ausdrucksmittel gewählt und haben einen eigenen Stil entwickelt.

Das Wiener Konzerthaus lädt am Mittwoch, 26. März zu einer Feier von 25 Jahre Demokratie in Südafrika. Erinnern Sie sich in dieser Stunde an das geistige Erbe von Nelson Mandela. Live zu Besuch aus Südafrika ist die Sängerin Melanie Scholtz. Sie wird gemeinsam mit dem New Yorker Jazz at Lincoln Center Orchestra mit dem legendären Trompeter Wynton Marsalis auftreten.

Drei Tage lang ist das Orchester auf der Bühne zu erleben: bereits am Montagabend spielt der österrichische Trompeter Thomas Gansch mit Wynton Marsalis, Arabella Fenyves freut sich auf seine Eindrücke nach dem Konzert und bringt sie Ihnen für die Sendung mit.

Fotokredit: Wynton Marsalis, Foto (C) Danny Clinch