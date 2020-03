Home Hauptwerke und Positive Der andere ist gemeint.

„Der andere ist gemeint!“ Das gibt es öfters in der Orgelwelt – man spricht von Bach, aber es muss nicht immer Johann Sebastian sein. Der andere ist dann meistens Carl Philip Emmanuel. Bei Mozart kanns der übliche Wolferl sein, aber auch Vater Leopold. Und so werden wir in dieser Folge einige echte Überraschungen dieser Art bieten: die beiden Muffat oder die beiden Mendelssohn … [mehr]