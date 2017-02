Home Am Nachmittag Der Barbier von Sevilla.

Am Faschingsdienstag beschließen wir den Rossini-Monat mit einer Produktion, welche Stefan Mickisch 2008 dem Wiener Publikum gewidmet hat. Er spielt und erklärt auf seine unnachahmliche Weise Gioacchino Rossinis Opera buffa „Der Barbier von Sevilla“, uraufgeführt am 20. Februar 1816 in Rom. Der Schauplatz der Handlung liegt in Sevilla, um 1800. Die Hauptpersonen des Dramas sind der Barbier Figaro, Graf Almaviva, alias „Lindoro“, der Arzt Doktor Bartolo, Rosine, seine Mündel und der Musiklehrer Don Basilio. Stefan Mickisch in einem Live-Mitschnitt einer Soirée vom 25. April 2008.