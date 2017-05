Home Allegro Magazin Der bekannte Unbekannte.

Am 25. Juni dieses Jahres wiederholt sich der Todestag von Georg Philipp Telemann zum 250. mal. Im hohen Alter von 86 Jahren starb er 1767 in Hamburg, wo er als Art Generalmusikdirektor wirkte, an einer Lungenentzündung. Über 45 Jahre lang lenkte er die musikalischen Geschicke der wohlhabenden wie aufgrund des Handels weltoffenen Hansestadt. Geboren in Magdeburg, Studienjahre in Leipzig, wo Telemann das studentische Collegium musicum gründete, das später von Johann Sebastian Bach fortgeführt wurde. Eine erste Kapellmeisterstelle am Hof des Grafen zu Promnitz in Sorau, eine weitere in Eisenach, ab 1712 mit 31 Jahren Städtischer Musikdirektor und Kapellmeister der Barfüßerkirche in Frankfurt am Main. Nach geschickten Verhandlungen wurd e er schließlich neun Jahre später Musikdirektor der Hamburger Hauptkirchen und Kantor am Johanneum.

Von seinen Zeitgenossen wurde er verehrt und geschätzt. Eine mehrmonatige Einladung und Reise nach Paris im Jahr 1737 unterstreicht dies. Die Nachwelt hat ihm in der Wiederentdeckung des Werkes Johann Sebastian Bachs als „Vielschreiber“ abgetan. Viel geschrieben hat er tatsächlich und war auch in sonstigen Dingen äußerst innovativ. Reinhard Goebel bringt das Missverständnis in Bezug auf Werk und Person Telemanns prägnant auf den Punkt: „Ihn mit Bach zu vergleichen, denn Händel hingegen wird NIE mit Bach verglichen! Alle drei zusammen aber ergeben die Summe der deutschen Barockmusik: Bach ganz deutsch- protestantisch, Händel verführt auf italienisch und Telemanns Zungenschlag lässt den Nachbarn in Ost & West Gerechtigkeit widerfahren: die Franzosen & die Polen haben ihn inspiriert.“ [Interview magazin KLASSIK nr. 5]

Wir spielen einen kleinsten Bruchteil seine Musik einen ganzen Monat lang. Egal ob Sie mit dem Allegro Magazin früh aufstehen, zu Mittag die Klassik um 12 oder am Wochenende um 1 lauschen, den Opernabend oder die Musica Sacra genießen. An der Musik Georg Philipp Telemanns gibt es im Juni kein vorbeikommen: „Witz, Buntheit und Ideenfülle – klanggewordene Aufklärung norddeutsch“, um noch einmal Reinhard Goebel zu zitieren.