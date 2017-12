Home Operettenfenster Der Bettelstudent.

1882 gelang Carl Millöcker mit „Der Bettelstudent“ ein schwungvoller Geniestreich der Operettengeschichte. Schwungvoll ließ das Librettistengespann Genée-Zell auch die Handlung beginnen – und zwar mit einem Schlag in das Gesicht von Oberst Ollendorf (Gustav Neidlinger)! Dabei hatte dieser die polnische Komtesse Laura Nowalska (Erika Köth) „ja nur auf die Schulter geküsst“. Aus Rache an dem unzugänglichen Fräulein ersinnt er einen Plan, mit dem er sie und ihre Familie in aller Öffentlichkeit demütigen kann. Als Gehilfen erwählt er einen armen Bettelstudenten namens Symon Rymanowicz (Rudolf Schock) und einen angeblichen Studenten (Fritz Wunderlich in der Rolle des Jan Janicki). Pultchef Werner Schmidt-Boelcke trotzt der verwickelten Handlung und sorgt für eine taktvolle musikalische Untermalung. An seiner Seite: die Berliner Symphoniker, der Günther-Arndt-Chor sowie Hertha Töpper als Palmatica und Liselotte Schmidt als Bronislawa.