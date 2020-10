Home Lebenswege Der Buch-Zach

Lebenswege über den Wiener Buchhändler Gerhard Zach

Er ordnet seine Bücher nach Emotionen, liest am liebsten zwischen drei und vier Uhr nachts und legt im Jahr mehrere Tausend Kilometer auf dem Rennrad zurück. Erstaunlich, was man alles erfährt, wenn man seinen Buchhändler nach seinem Leben fragt.

Gerhard Zach führt seit über 30 Jahren die Buchhandlung Herder in der Wollzeile 33 in der Wiener Innenstadt, seit 2004 gehört ihm das Geschäft auch und heißt „Herder Zach-Buch“. Was er seinen Kunden und Kundinnen empfiehlt, passt so gut wie immer. Warum? Dazu sagt Gerhard Zach ganz selbstverständlich: „Ja, weil ich sie kenne!“



Wie aus dem Sohn einer Greißler-Familie in Ottakring der Buchhändler wurde, bei dem Kardinal König seine Bücher persönlich bestellte, und welche Rolle dabei der große deutsche Verleger Hermann Herder spielte, davon erzählt Gerhard Zach in den radio klassik-Lebenswegen.

Eine Sendung – gespickt mit zahlreichen Buchtipps.

Gestaltung: Stefanie Jeller

Sonntag, 25. Oktober 2020, 17.30-17.55 Uhr.

Link

Die Buchhandlung Herder Zach-Buch:

https://herder.buchkatalog.at/