Der Countdown läuft…

Am Donnerstag finden sich wieder 5.500 tanzbegeisterte (oder auch partybegeisterte) Menschen in der Wiener Staatsoper ein und feiern gemeinsam den bereits 64. Opernball der Nachkriegsgeschichte. Für zwei wichtige Persönlichkeiten wird es der vorerst letzte Opernball sein, nämlich für Staatsoperndirektor Dominique Meyer, der nach dieser Saison an die Mailänder Scala wechseln wird, und für Opernballorganisatorin Maria Großbauer, die ihre Funktion nach diesem Ball zurücklegen wird. Bevor es in der Staatsoper heißt – „Alles Walzer und viel Vergnügen“ – nimmt sich Maria Großbauer noch die Zeit und besucht Michael Gmasz live im Studio. Ob eine Stunde Sendezeit reicht? Hören Sie selbst …

Foto © Wiener Staatsoper.