Der Donaukanal war der südwestlichste ursprüngliche Donauarm. Seine heutige Form nahm er durch die Donauregulierung an. Der Donaukanal ist heute ein wichtiger städtischer Frei- und Erholungsraum. Gerade in Zeiten von Corona ist er zu einer wichtigen Abwechslungspartymeile geworden in frischer Luft. Stefan Hauser hat sich mit dem Fotografen Peter Hetzmannseder getroffen. Dieser hat gemeinsam mit dem Autor Andreas Belwe dem Donaukanal mit Fotos und Texten eine Hommage gewidmet.

Infos zum Buch: Donaukanal. Eine Hommage