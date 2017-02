Home AufgeMUKt! Der Donauwalzer an der MUK.

Auch die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien beschäftigt sich im Jubiläumsjahr mit dem Donauwalzer. In Kooperation mit dem Wiener Institut für Strauss-Forschung (kurz WISF) findet der erste Tag der Tanz-Signale 2017 an der MUK statt, am 16. März. Zu Gast im Studio sind Susana Zapke, Prorektorin der MUK und Vorstand am dortigen Institut für Wissenschaft und Forschung und Eduard Strauss, der Urgroßneffe des Walzerkönigs und Präsident des WISF.