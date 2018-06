Home Aktuell Der Elfer des Tages.

Nikolaus Harnoncourts Mutter war eine leidenschaftliche Fußball-Anhängerin, insbesondere des GAK. So eröffnet die Aufnahme des „Radetzky-Marsch“ von Johann Strauß Vater mit dem Concentus Musicus Wien und Nikolaus Harnoncourt unsere Serie Der Elfer des Tages im Allegro Magazin früh wie abends.

Unsere Auswahl um klassisch zu verwandeln, ins Kreuzeck oder einfach lässig und entspannt den Torman auf dem falschen Fuß erwischen:

Radetzky-Marsch, op. 228 – Carmina Burana, 1. O fortuna – Granada – Zadok the Priest HWV 258 – Die vier Jahreszeiten, Der Sommer, op. 8/2, 3. Presto – Klaviersonate C-Dur KV 545 „Sonata facile“, 1. Allegro – Unter Donner und Blitz, Polka schnell, op. 324 – Pomp And Circumstance, Marsch Nr. 4 – Säbeltanz, aus der Gayaneh-Suite – Peer Gynt Suite Nr. 1, op. 46, 1. Morgenstimmung – Lobe den Herrn, meine Seele, aus der Symphonie Nr. 2 B-Dur, op. 52 „Lobgesang“- Walkürenritt, aus der Oper „Die Walküre“ – Bella figlia dell’amore, Quartett aus der Oper „Rigoletto“ – O namenlose Freude!, Duett aus der Oper „Fidelio“ – Suite Nr. 2 h-Moll BWV 1067, 7. Badinerie – Can-Can, aus der Operette „Orpheus in der Unterwelt“ – Largo al factotum, Arie aus der Oper „Il barbiere di Siviglia“ – Alleluia – Symphonie classique, op. 25, 4. Finale. Molto vivace – Ungarischer Tanz Nr. 6 Des-Dur – Walzer, aus der Streicherserenade – Intermezzo, aus der Oper „Cavalleria rusticana“ Trompetenkonzert Es-Dur Hob. VIIe:1, 3. Allegro – Maria aus dem Musical „Westside Story“ – Toccata, aus der Orgelsymphonie Nr. 5, op. 42/1 – Hummelflug – Habanera, aus der Oper „Carmen“ – Summchor, aus der Oper „Madama Butterfly“ – Etüde C-Dur, op. 10/1 – Nachtwache von Madrid – Toccata d-Moll BWV 565

(c) Styriarte