Dieser Tage hätte wieder einmal eine Oper im Theater an der Wien Premiere gefeiert… Der feurige Engel von Sergej Prokofjew. Hätte, denn nach wie vor gibt es für Kunst und Kultur keine Perspektive, wie und wann an einen Betrieb wieder zu denken ist. Anstatt die Produktion allerdings komplett abzusagen, hat sich Intendant Roland Geyer dafür entschieden, gemeinsam mit dem Österreichischen Rundfunk eine Radio- und Fernsehaufzeichnung durchzuführen. Auch wir haben die Chance ergriffen, ein wenig genauer auf dieses unbekannte Opernwerk Prokofjews zu blicken. Richard Schmitz hat in per opera ad astra einen Überblick geliefert und Ursula Magnes hat den Dirigenten der TAW Produktion Constantin Trinks zum Interview getroffen. Michael Gmasz präsentiert Ausschnitte aus diesem Gespräch mit ersten Klängen aus dem Theater an der Wien und anderen Aufnahmen der Trinks’schen Diskographie.

Bild © Theater an der Wien/Bernd Uhlig.

