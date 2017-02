Home Operettenfenster Der fidele Bauer.

Die Operette „Der fidele Bauer“ von Leo Fall verzauberte bereits bei ihrer Uraufführung im Jahr 1907 das Publikum – damals mit niemand Geringerem als Robert Stolz am Dirigentenpult. In unserer Einspielung führt Carl Michalski das Symphonie-Orchester Graunke und die Singgemeinschaft Rudolf Lamy durch das Geschehen und lässt sich auch von den schlimmsten familiären Streitigkeiten nicht aus der Ruhe bringen.

Der arme Bauer Matthäus Scheichelroither (Benno Kusche) hat es aber wirklich nicht leicht. Da schickt man seinen Sohn (Fritz Wunderlich) zum Theologiestudium in die Stadt und was passiert? Der kommt statt als Priester als Arzt zurück und hat nichts Besseres zu tun als seine ärmliche Herkunft zu verleugnen! Wird dem armen Bauern da seine geliebte Zipfelhaub’n helfen können?

Sängerische Unterstützung erhält er jedenfalls von Heinz Maria Lins als reichem Bauern Lindoberer und Sonja Knittel in der Rolle der Annamirl. Eine musikalische Perle aus der Silbernen Operettenära!