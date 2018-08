Home Operettenfenster Der fidele Bauer.

Mit der Operette „Der fidele Bauer“ zauberte Leo Fall eine wahre musikalische Perle der Silbernen Operettenära auf die Bühne – was bereits das Publikum der Uraufführung von 1907 erkannte. Ungewöhnlich war das Milieu, in der Librettist Victor Léon seine Figuren singen und lieben lässt. Bei ihm hat es der arme Bauer Matthäus Scheichelroither (Franz Suhrada) wirklich nicht leicht. Da schickt man seinen Sohn zum Theologiestudium in die Stadt und was passiert? Der kommt statt als Priester als Arzt zurück und hat nichts Besseres zu tun als seine ärmliche Herkunft zu verleugnen!

Das Franz Lehár-Orchester und der Chor des Lehár Festivals Bad Ischl unter Stabführung von Vinzenz Praxmarer begleiten Thomas Zisterer als Zopf, Robert Maszl als Vincenz, Christine Ornetsmüller als rote Lisi, Martin K. Schlatte als Heinerle, Laura Scherwitzl als Annamirl und Rupert Bergmann als Lindoberer, dem reichem Pedant zum Zipfelhaub’n-Liebhaber Matthäus Scheichelroither.