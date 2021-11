Der fliegende Holländer.

Anlässlich der bevorstehenden Wiederaufnahme der Christine Mielitz-Inszenierung des fliegenden Holländers von Richard Wagner an der Wiener Staatsoper, beschäftigt sich Richard Schmitz in der 237.Sendung von per opera ad astra mit „Wagners erster Wagneroper“.Die Bandbreite der Gesamteinspielungen reicht dabei von frühen Aufnahmen mit Knappertsbusch und Klemperer bis zu neueren Mitschnitten unter Altinoglu und Thielemann. In der Titelrolle präsentiert er George London, Falk Struckmann, Samuel Youn und Bryn Terfel; als Senta sind Gwyneth Jones, Astrid Varnay, Anja Silja, Jane Eaglen, Riccarda Merbeth und Anja Kampe zu hören.

Bild © Wiener Staatsoper.