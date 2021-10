Home Startseite Der Herbst in der Haydnregion.

In der vorerst letzten Ausgabe dieser „Zum Haydn“- Saison dreht sich alles um den abwechslungsreichen Herbst in der Haydnregion Niederösterreich. Ein Wiederhören gibt es mit Juci und Lilli Janoska, deren Kinderworkshop zu Das Leben ist ein Traum im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden musste uund nun im Oktober nachgeholt wird. Außerdem spricht Christian Altenburger kurz über sein Programm „Aus der Heimat“ und sowohl Dorothy Khadem-Missagh als auch weitere Künstler der bevorstehenden Konzerte in der Haydnregion werden musikalische Beiträge liefern. Die Informationen dazu präsentiert wie gewohnt Michael Gmasz am Mikrofon.