Der intime Jesus.

„Jesus und der Sex passen scheinbar nicht zusammen. Oder vielleicht doch?“, so fragt Andrew Doole, Professor am Institut für biblische Studien in Innsbruck. Gerade im Johannesevangelium findet er Geschichten mit einem erotischen Unterton: Jesus unterhält sich mit einer Frau am Brunnen. „Die Brunnen waren die Single-Bars der Antike“, erklärt Doole. Eine andere Frau wird intime mit Jesus, sie gibt Parfum auf Jesu Füße und wäscht diese mit ihren Haaren. In den anderen Evangelien gibt es sogar einen Witz mit sexueller Anspielung.

Andrew Doole bezieht sich auf den Autor Andy Angel und sein Buch „Intimate Jesus – The Sexuality of God Incarnate“. „Jesus kann nicht völlig Mensch sein, wenn ihm die Sexualität fehlt, weil Sexualität ist Bestandteil eines jeden Menschen“, erklärt Andrew Doole im Interview mit radio klassik.

Die „Achtung Bibel!„-Sendung im Mai widmet sich der Erotik im Johannesevangelium.

Gestaltung: Stefanie Jeller.

Mittwoch, 13. Mai 2020, 17.30-17.55 Uhr



