In der letzten Geschichte wird es schon richtig weihnachtlich. Benjamin lebt alleine in einer kleinen Stadt. Seinen Lebensunterhalt verdient er als Straßenmusiker – als Trommler. Eines Wintertages hört er, dass in seiner Stadt ein neuer König zur Welt gekommen ist. Aber Benjamin, in seinen armseligen alten Kleidern, traut sich nicht, zum König zu gehen …

Michaela Krauss liest „Der kleine Trommler“ aus „Weihnachten mit Bernadette“ von Bernadette © 2021 NordSüd Verlag AG, Zürich/Schweiz.

Eine Sendereihe von Monika Fischer.



»Weihnachten mit Bernadette« von Bernadette

© 2021 NordSüd Verlag AG, Zürich/Schweiz