Der König und die Kinder.

Die Bühne in Mörbisch ist RIESIG. Wie fühlt es sich an, als Jungdarsteller dort zu stehen- das fragt Arabella Fenyves Samuel Wegleitner! Er spielt ab 14.Juli Louis, den Sohn von Anna in Der König und ich auf der Seefestpielbühne Mörbisch. In dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte im historischen Siam kommen viele Kinder vor- schliesslich unterrichtet Anna Leonowens ja die Kinder am Königshof von Siam. Ein kinderfreundliches Spektakel wartet diesen Sommer im Burgenland, erzählt Generalintendant Alfons Haider live im Gespräch.

Fotokredit: (c) Seefestspiele Mörbisch