Home Lebenswege Der Leuchtwurzler.

Herbert Adam haucht toten Baumwurzeln neues Leben ein. Lampen, Eierbecher, Hollywoodschaukel, Gartenzäune und vieles mehr entsteht in seinen Händen. Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Söhnen hat er in Lunz am See einen Schaugarten zum Staunen geschaffen, mit einer Mariengrotte, Holzbrücke, Wasserfall und vielen Lichtern. Im Advent stellt er hier seine geschnitzte Krippe aus.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Herbert Adam und seine Frau (im Bild unten links) laden an den Adventwochenenden in ihren Schaugarten in Lunz am See (Seepromenade 18) ein. Zu sehen gibt es die vom „Leuchtwurzler“ geschnitzte Krippe und den Steingarten mit Mariengrotte und Wasserfall. Viele verschiedene Kreationen aus Wurzeln, vom Leuchter bis zur Vase, können käuflich erworben werden.

Samstag, 15 bis 19 Uhr, Sonntag, 11 bis 19 Uhr.

Alle Infos finden Sie hier.



Fotos: Monika Fischer