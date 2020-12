Home Mein Beethoven Der Mediziner Georg Titscher.

Seine ganz persönliche Beethoven-Playlist:

Oper

1. Fidelio: Marsch + Ha, welch ein Augenblick + Dialog 5:05 P. Schöffler, Karajan; Wr. Staatsoper 1957

5. Symphonie

2. Bernstein How a Great Symphony Was Written

3. Karajan (Berl. Philh. 1984)

4. Kleiber (Wr. Philh. 1975)

5. Harnoncourt (Concentus 2015)

6. Gardiner (Orchestre Révolutionnaire et Romantique 1994)

7. Currentzis (Musica aeterna 2020)

Weiteres

8. 3. Symphonie: 1. Satz: Leibowitz (1961), Furtwängler (Wr. Philh., 1953)

9. Klaviersonate Nr. 26 Es-dur Op. 81a „Les Adieux“ 2. Satz F. Gulda

10. Ich liebe dich: F. Wunderlich

11. Heiligenstädter Testament: Beginn gelesen von M. Heltau

12. J. W. von Goethe: Prometheus: Burghart Klaußner

13. Die Geschöpfe des Prometheus: Adagio , N. Harnoncourt, Chamber Orchestra of Europe

14. Missa solemnis: Benedictus, H. v. Karajan, G. Janowitz, Ch. Ludwig, F. Wunderlich, W. Berry, Violine Michael Schwalbé, Berliner Philharmoniker, Wr. Singverein