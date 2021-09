Home Rubato Der Mozartautomat.

Es wirkt sicher verstörend, dass Mozart das Produkt eines wahnsinnigen Genies gewesen sein soll. Ein Automat, künstlich erschaffen mit einer heute vergessenen Technik. Also künstliche Intelligenz bereits im 18. Jahrhundert?

Es ist möglich, dass die Geschichte falsch geschrieben wurde. Am 5. Dezember 1791 starb Wolfgang Amadeus Mozart in Wien. Die Todesursache blieb ein Rätsel. Und bis heute weiß man nicht, wo und ob er überhaupt begraben wurde. Doch die viel entscheidendere Frage ist folgende: Was wäre, wenn etwas von Mozart noch am Leben ist? – In der Kammeroper „Der Mozartautomat“ von Paul Hertel erfährt man einiges schier Unglaubliches darüber!

Die Dirigentin der Produktion, Petra Giacalone, ist zu Gast bei Chefredakteur Christoph Wellner und hat jede Menge Musik von Paul Hertel mitgebracht.