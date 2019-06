Home Startseite Der musikalische Wettstreit – Teil 2.

Am Pfingstwochenende findet in Rohrau einer der Höhepunkte der diesjährigen Saison im Programm der Haydnregion Niederösterreich statt – die 2. Ausgabe des internationalen Haydn-Wettbewerbes für Klassisches Lied und Arie. Bereits im Vorjahr konnten viele junge Sängerinnen und Sänger sowohl stimmlich als auch mit Bühnenpräsenz überzeugen und auch für dieses Jahr werden wieder zahlreiche Talente aus unterschiedlichsten Ländern erwartet. Michael Gmasz hat sich für die Juniausgabe seiner Sendereihe die Juryvorsitzende des Wettbewerbes, KS Angelika Kirchschlager, eingeladen , um schon vorab mehr über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Veränderungen zum vergangenen Jahr und die Rahmenbedingungen in Rohrau zu erfahren.

Foto © Lukas Lorenz – Preisträger/innen 2018